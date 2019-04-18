Надежда Савченко разрыдалась в Донецке

18.04.2019, Донецк, Максим Карпенко

Одиозная депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая на днях снова оказалась на свободе, во время своего визита в Донецк расплакалась в кабинете ныне покойного главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом в интервью журналисту Юрию Котенку заявил священник УПЦ Московского патриархата отец Феофан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам священника после посещения передовой Савченко поняла, что украинской армии противостоят не высококвалифицированные российские военные, а обычные донецкие работяги.

«Незадолго до того, как она была арестована, она побывала у Захарченко Александра Владимировича покойного, и он ее свозил на передовую. Когда она увидела, что на передовой находятся не классные экипированные солдаты российской армии, а простые трудяги, кто в чем одет, местные ополченцы от пенсионеров до молодежи, у нее был шок. Тяжелый шок. Когда они вернулись в Донецк, она в кабинете у Захарченко, наверное, час не могла успокоиться, рыдала. Она осознала глубину того, что происходит, ужас. И то, что эта война – гражданская, для нее стало совершенно очевидным», – заявил отец Феофан.