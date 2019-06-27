27.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, Экономика
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Надежды Донбасса стать частью Большой Родины получили механизм реализации

Продолжающиеся боевые действия и низкий уровень жизни являются самыми злободневными для ДНР вопросами.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос о самых существенных проблемах, с которыми сталкивается республика.

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«Самая большая проблема, кроме установления мира, конечно, — низкий уровень жизни людей. Еще недавно я бы добавил, что есть и усталость от неопределенности нашего положения. Но после указа Президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жители республики получили подтверждение, что их чаяния и надежды стать частью страны, которая для большинства населения является Большой Родиной, получили механизм реализации. Это настоящее счастье для всех», – сказал Пушилин.

Он также сообщил, что с 1 июля будет реализован первый этап повышения зарплат и пенсий, с начала следующего года — второй.

«Минимальная пенсионная выплата вырастет на 25% — она составит 4000 рублей. Кроме того, будет произведен перерасчет выплат для пенсионеров с учетом их трудового участия. Ранее сверхнормативный трудовой стаж не учитывался при начислении пенсий, сейчас эта несправедливость устранена. Будет повышен и ряд социальных пособий. Предусмотрено со второго полугодия увеличение зарплат госслужащим — 20%, бюджетникам 35%», – отметил руководитель республики.

Также было сказано, что в этих условиях будет очень важным не допустить роста цен, чтобы люди почувствовали повышение своих доходов.

Глава ДНР также заявил, что у жителей ДНР нет обиды на Россию, которая до сих пор так и не признала республики.

«У нас уже даже дети, наверное, понимают, что такое геополитика. Она не где-то далеко, ее хитросплетения касаются каждого из нас. Можно сколько угодно на кого-то кивать, искать виноватых, но мы точно знаем, почему поднялись весной 2014 года, и эти пять лет происходящая вакханалия на Украине только доказала нашу правоту. Да, нам тяжело, но наш друг, партнер — Россия — рядом во всех смыслах. Ее политическая, гуманитарная помощь бесценна. А остальное, мы понимаем, по мере возможности», – резюмировал Пушилин.

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