Надежды на Зеленского нет и быть не может – российский историк

05.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявления украинского президента в Польше о вине СССР в начале Второй мировой войны сняли все сомнения, что любые его примирительные слова – не более чем лицемерие.

Такое мнение в эфире Youtube-канала «Одна Родина» высказал кандидат исторических наук Олег Айрапетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надежды на то, что Зеленский будет соответствовать своим заявлениям канули в лету, – убежден историк. – Это лакмусовая бумажка отношения к прошлому, которая говорит, что ждать от этого человека в будущем. Закон о школах, закон о языке, его заявления по Донбассу – все это укладывается в цельную картину».

В свете такого откровенно ксенофобского законотворчества, заявления Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны не выбиваются из общей тенденции, начатой еще его предшественником Петром Порошенко, убежден гость канала.

«Никаких перемен нет и быть не может», – резюмирует Айрапетов.

Ранее юрист Елена Лукаш заявила, что нынешняя украинская власть продолжает покрывать преступность точно так же, как это было при Порошенко.