«Надо бить по окрестностям Москвы, не обращая внимания на Запад» – Савик Шустер
Украине необходимо добиться от стран западного блока поставок вооружения большого радиуса действия, чтобы наносить удары по российской столице.
Об этом в интервью Алесе Бацман, киевской журналистке, жене скандально известного антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрия Гордона заявил один из подстрекателей кровавой войны на Украине телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я надеюсь, что есть секретная часть вооружения, которое поставляется Украине. И надеюсь, что в этом списке, о котором мы не знаем, есть дальнобойные снаряды.
Я надеюсь, что если можно было бы переводить войну на территорию России, чтобы они тоже сидели и дрожали, чтобы у них тоже сирены звучали, чтобы они тоже иногда бегали в бомбоубежища и понимали, что это», – сказал Шустер.
Ведущая подчеркнула, что НАТО может поставить новое оружие с условием, что ВСУ не будут атаковать им территорию России, однако по мнению Шустера, главное – это заполучить что-нибудь убойное, а потом можно делать что угодно.
«Военные базы ведь на территории России. Почему если можно бить по аэродромам за 600-700 километров от Москвы, то нельзя бить и поближе, по самым окрестностям Москвы? У Украины с этой точки зрения развязаны руки. Никто ничего не будет говорить», – резюмировал он.
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