«Надо бить по окрестностям Москвы, не обращая внимания на Запад» – Савик Шустер

Вадим Москаленко.  
06.02.2023 17:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине необходимо добиться от стран западного блока поставок вооружения большого радиуса действия, чтобы наносить удары по российской столице.

Об этом в интервью Алесе Бацман, киевской журналистке, жене скандально известного антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов  Дмитрия Гордона заявил один из подстрекателей кровавой войны на Украине телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо добиться от стран западного блока поставок вооружения большого радиуса действия, чтобы наносить...

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«Я надеюсь, что есть секретная часть вооружения, которое поставляется Украине. И надеюсь, что в этом списке, о котором мы не знаем, есть дальнобойные снаряды.

Я надеюсь, что если можно было бы переводить войну на территорию России, чтобы они тоже сидели и дрожали, чтобы у них тоже сирены звучали, чтобы они тоже иногда бегали в бомбоубежища и понимали, что это», – сказал Шустер.

Ведущая подчеркнула, что НАТО может поставить новое оружие с условием, что ВСУ не будут атаковать им территорию России, однако по мнению Шустера, главное – это заполучить что-нибудь убойное, а потом можно делать что угодно.

«Военные базы ведь на территории России. Почему если можно бить по аэродромам за 600-700 километров от Москвы, то нельзя бить и поближе, по самым окрестностям Москвы? У Украины с этой точки зрения развязаны руки. Никто ничего не будет говорить», – резюмировал он.

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