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13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Надо было думать: «Крымская платформа» превращается в одноразовую акцию – дипломат

Новости УкраиныУкраинское правительство уже официально заявило, что денег у Киева на следующий саммит «Крымской платформы»...

Украинское правительство уже официально заявило, что денег у Киева на следующий саммит «Крымской платформы» нет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саммит, если и готовить, нужно знать, что он будет не один, что ты будешь его проводить постоянно, каждый год, как минимум, ежегодный саммит. А до меня уже дошли заявления…» – говорил Чалый.

«А не будет такой опасности, что на следующий год приедет 37, потом 36?», – перебил ведущий.

«Есть большая опасность, есть официальное заявление украинского правительства сейчас, что у нас денег нет на следующий саммит, понимаете? Если мы выдвигаем свою инициативу, мы должны понимать, что нам её дали проводить, и никто нам за это не будет потом платить», – объяснил экс-посол.



Напомним, ранее в украинском МИД сообщили, что участвовать в саммите «Крымская платформа» согласились всего 40 представителей, в число которых входят не только государства, но и международные организации.

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