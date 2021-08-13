Украина не смогла заманить на «Крымскую платформу» и четверти стран мира

13.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

За десять дней до запуска создаваемой Киевом «Крымской платформы» принять участие в ней согласились всего 40 представителей, причем в этом число входят не только государства, но и международные организации.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба также подчеркнул, что по итогам работы «платформы» будет подписана так называемая крымская декларация, присоединиться к которой смогут страны и организации, которые не приедут в Киев 23 августа.

«Международная поддержка «Крымской платформы» растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры – у нас есть 40 подтверждений участия в саммите «Крымской платформы». Это государства и международные организации. На саммите «Крымской платформы» будет принята крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения со стороны государств, которые по той или иной причине не смогли принять участие в установочном саммите», – сказал министр.

«Поэтому, на самом деле, поддержка «Крымской платформы» будет еще большей и, я убежден, будет неуклонно расти. Уже через 10 дней, по инициативе президента Владимира Зеленского, мы запустим «Крымскую платформу», исправим историческую ошибку, которая была допущена в первые годы украинской войны с российским агрессором, когда для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации», – заявил Кулеба.

Ранее бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что «Крымская платформа» может обернуться грандиозным провалом для украинской власти, превратившись из саммита первых лиц, как она изначально задумывалась, в мероприятие с участием третьесортных министров и простых парламентариев.