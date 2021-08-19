«Надо было говорить с Донбассом» – экс-боевик «Азова» испугался «надвигающейся на Украину тьмы»

19.08.2021 20:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Установка сцены для концерта по случаю 30-летия «незалежности» на братской могиле в Мариинском парке напротив Верховной рады – это цинизм, который только способствует сгущению той «тьмы», в которой пребывает Украина последние восемь лет.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-боевик «Азова», бывший соратник скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии», экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что реакции по этому захоронению в Мариинском парке нет из-за того, что украинские политики, к сожалению, хотят использовать историю в свою пользу, а сами истории не знают. Я изучаю эти, с одной стороны и печальные, и с другой – героические времена, и могу утверждать, что на том месте захоронения есть. Более того, на том месте захоронены как восставшие с завода «Арсенал», так и те, кто погиб из тех, кто подавлял это восстание. Так сложилось, потому что в тот момент истории Киев переходил под контроль одной и другой сторон, некогда было разбираться, и братская могила, по сути, которая появилась в Мариинском парке, там не отбирали, кто с какой стороны воевал. Поэтому в данном случае речь идёт о военном захоронении. Я считаю цинизмом то, что на нём сейчас происходит. Я считаю, что должна быть реакция городского головы, Института нацпамяти, реакция всех структур, и это недопустимо», – заявил экс-боевик. «Делить украинцев нельзя. Наоборот. Если бы мы начинали говорить с Донбасса, то давайте говорить честно: по сути, восьмой год как на Украину спустилась тьма, восьмой год над Украиной ночь, а украинцам нужен украинский рассвет. Каким он должен быть? Мы должны объединить украинцев. А для этого должен быть наложен мораторий на вопрос языка, веры и вопроса исторических фигур и событий. Этими вопросами должны заниматься филологи, святые отцы, историки, но не политики», – призвал Мосийчук.