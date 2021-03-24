«Надо что-то делать!» – украинский дипломат в панике от возможностей ВКС РФ

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киеву в текущем году нужно бросить все силы на выполнение условий предоставления Украине второй части военной помощи со стороны США.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные эксперты вам скажут, что Россия может продвинуться дальше вглубь территории Украины – разные есть версии, сценарии, между Мариуполем и Донбассом, обеспечить воду – это всё есть. И они могут это сделать при одном условии – если они используют авиацию. Другого варианта закрепиться на нашей территории у них не будет. Все равно наши возможности намного больше, чем в 2014 году.

Военные эксперты, в том числе и американские независимые эксперты, бывший командующий генерал Ходжес, генерал Кларк, с которыми я разговаривал, они честно говорят, что без авиации они [русские] не пойдут дальше.

Что это значит? Это значит, если они задействуют авиацию, мы должны иметь ПВО, как она будет работать – наземными комплексами, скорее всего, потому что это дешевле – это вопрос», – рассуждает Чалый.

По его словам, это большая проблема, поскольку если продвижения в этом направлении и есть, но перспектива выполнения этой военной программы не менее 10 лет.

«А что сегодня нам делать? Так вот, законы в парламенте, в частности, по поставкам оборонных компонентов, с ними есть проблемы. СБУ до сих пор не реформирована, а это одно из условий предоставления нам второй части военной помощи со стороны США. Решение Конгресс не примет, до тех пор пока мы не выполним эти условия.

Поэтому я бы сейчас сконцентрировался именно на проблемах этого года – они есть, для того, чтобы ускорить поставки оборонного вооружения Украине», – торопит экс-посол.

Также он выразил беспокойство тем, что по его словам, Россия концентрирует большую группировку против Украины.

«Европа сегодня на всех каналах показала танки, бронетранспортеры, которые на границе с Польшей в Белоруссии. А мы обговариваем тех, кто принимал участие в АТО. И под домашним арестом Юлия Кузьменко (подозреваемая по «делу Шеремета» – ред.), я не хочу в судебное дело вмешиваться, но она под домашним арестом, будучи кандидатом в депутаты. А те люди, которые под санкциями американскими – российская агентура – они себе спокойно на свободе», – сокрушался Валерий Чалый.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее генерал СБУ прогнозировал Украине большие проблемы, если русские применят авиацию.