Новости Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выполняет важную работу по замыливанию глаз русским, рассказывая в эфирах бежавших из РФ либералов про вежливых и милых украинцев.

Об этом в эфире своего видеоблога на YouTube-канале заявил главарь подшефной СБУ и запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно будет работать с Россией, потому что – когда она развалится, как Крым мы будем забирать? Если она развалится завтра, то в Крыму будет куча обезьян, которые будут думать, что мы придём – и всё, они будут качаться на деревьях. Так оно и будет, но нужно сначала создать иллюзию, что такого не будет, и что мы помилуем всех палачей и унитазных мародёров. Соответственно, нужно работать, чтобы появлялись люди на Украине, которых русня слушает, думает, что мы будем вежливые и милые, чтобы появлялись лидеры мнений там, которые сейчас пусть нас не сильно любят, но потом переметнутся, переобуются. Потому что всё равно там будут возникать местные племенные республики, по которым мы будем думать, как там всё налаживать. Не мы же будем. Кто поедет чиновником в Сыктывкар, кто из вас поедет в Сыктывкар управлять колониальной администрацией? Нужно будет иметь этих местных людей. Это уже надо делать, закладывать эти штуки», – рассуждал нацист.

По его словам, Алексей Арестович именно этой закладкой и занимается.

«Поэтому Арестович работает на российскую аудиторию и рассказывает, что нет, мы же тоже советские люди, не все русские плохие. Потому что на него через Фейгина (бежавший из РФ в Литву либеральный адвокат Марк Фейгин – ред.) смотрит большое количество россиян, он на эту аудиторию и вещает. Он с ними уже работает. Дурачки думают, что ему дали подполковника, потому что он сильно много говорит в эфире. Ему дали, потому что он же использует эту сетку контактов для того, чтобы выполнять корыстные задачи. Я понимаю, для чего ведётся работа на ту территорию, потому что с той публикой тоже надо работать. В перспективе, через год-два, чтобы было через кого делать так, чтобы операция по освобождению Крымской области или проведение референдума в Белгородской Республике или Кубанской области, чтоб они без единого боя присоединились к Украине», – бредил Карась.