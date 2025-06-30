Надорвались: НАТО может оказаться на помойке истории – Кедми

Максим Столяров.  
30.06.2025 19:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Единственной целью саммита НАТО в Гааге было удержать Альянс от развала, а на Украину уже не хватило сил.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственной целью саммита НАТО в Гааге было удержать Альянс от развала, а на Украину...

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«То, ради чего собирались в Гааге, показал один журналист, который спросил у Трампа, вообще нужно ли ему НАТО, собирается ли он вообще оставлять НАТО. Этого они всего боятся.

Вылизывание Трампа, тех или других частей его тела, и прославление его – это для того, чтобы он не покинул НАТО. И не послал НАТО туда, куда надо, на помойку истории. Вытерев о него ноги, потому что не нужна эта тряпка ему. Этого они боятся.

И поэтому весь саммит был, чтобы удержать лестью, чем угодно, но удержать этот союз в том шатком состоянии, в котором он находится. И все усилия были направлены на это. И поэтому не хватило сил ни на Украину, ни на что», – сказал Кедми.

«А Трамп сказал, когда его спросили насчет знаменитого пятого пункта, на котором стоит НАТО, готов ли он его соблюдать? И он дал ответ, который всех поверг в шок: «Смотря по обстоятельствам». Всё.

То есть основная проблема НАТО сегодня, со всеми их заявлениями – а как сохраниться? А как выжить? А как, чтобы папенька не послал их далеко-далеко к маменьке? И вот это они пытались сделать. И это их основная проблема. А всё остальное не играет большого значения», – подытожил он.

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