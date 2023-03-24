Надругавшаяся над флагом РФ россиянка отделалась легким испугом
Глумившаяся над российским флагом несовершеннолетняя жительница Томской области привлечена к уголовной ответственности
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет портал VTOMSKE.RU
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Изначально полиция возбудила уголовное дело по факту сожжения флага РФ на автобусной остановке в селе Октябрьском Томского района.
В итоге дело дошло до суда, который приговорил девушку к пяти месяцам ограничения свободы с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ».
Она была признана виновной в совершении преступления по статье 329 УК РФ (Надругательство над Государственным флагом)
В отношении ее матери был составлен административный протокол.
В свое оправдание злоумышленница заявила в суде, что своим поступком лишь хотела привлечь внимание.
«В ходе судебного заседания В. поясняла, что злого умысла поджигать флаг у нее не было, данный поступок являлся желанием привлечь к себе внимание одноклассников. Удерживая полотнище флага, осужденная, при помощи зажигалки, осуществила его поджог. Затем, фотографии вышеуказанных действий выложила в социальную сеть», — сообщили в пресс-службе суда.
Стоит заметить, что приговор оказался достаточно мягким и вряд ли способен напугать тех, кто готов повторить такого рода действия.
Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях похожий случай произошел в Крыму. Так, в Алуште четверо подростков надругались над российским флагом, сняли свои действия на видео и разместили в в интернете.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.