Надругавшаяся над флагом РФ россиянка отделалась легким испугом

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Глумившаяся над российским флагом несовершеннолетняя жительница Томской области привлечена к уголовной ответственности

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет портал VTOMSKE.RU

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Изначально полиция возбудила уголовное дело по факту сожжения флага РФ на автобусной остановке в селе Октябрьском Томского района.

В итоге дело дошло до суда, который приговорил девушку к пяти месяцам ограничения свободы с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ».

Она была признана виновной в совершении преступления по статье 329 УК РФ (Надругательство над Государственным флагом)

В отношении ее матери был составлен административный протокол.

В свое оправдание злоумышленница заявила в суде, что своим поступком лишь хотела привлечь внимание.

«В ходе судебного заседания В. поясняла, что злого умысла поджигать флаг у нее не было, данный поступок являлся желанием привлечь к себе внимание одноклассников. Удерживая полотнище флага, осужденная, при помощи зажигалки, осуществила его поджог. Затем, фотографии вышеуказанных действий выложила в социальную сеть», — сообщили в пресс-службе суда.

Стоит заметить, что приговор оказался достаточно мягким и вряд ли способен напугать тех, кто готов повторить такого рода действия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях похожий случай произошел в Крыму. Так, в Алуште четверо подростков надругались над российским флагом, сняли свои действия на видео и разместили в в интернете.