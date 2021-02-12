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12.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Скандал
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Наехавшего на Бабченко Ройзмана заподозрили в копрофилии


В соцсетях разругались российские либералы: покинувший РФ журналист-русофоб Аркадий Баченко и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Поводом для ссоры стало отношение к осужденному за мошенничество московскому блогеру Алексею Навальному, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Бабченко разместил в соцсети фотографию супругов Навальных в самолете с подтекстовкой «Мальчик, водочку унеси», что возмутило Ройзмана.

«Говенный ты мужик, Аркадий. Без обид, кто-то должен был тебе это сказать», = прокомментировал Ройзман.

«Милые бранятся — только тешатся», – прокомментировал в своем блоге перебранку либералов экс-собственник ИА «Регнум» Борис Соркин.

В комментариях к его записи обратили внимание, что слово «говно» (и производные от него) является одним из наиболее употребляемых Ройзманом.

«Вот я ни разу не удивлюсь, если он копрофилом окажется. Цитаты за январь. Как вообще за него на выборах голосовали? Помутнение какое-то», – пишет пользователь Александр Иванников, приведя скрин с соответствующими цитатами Ройзмана.

Отметим, что в энциклопедиях копрофилия характеризуется как форма сексуального отклонения, при котором половое возбуждение и удовлетворение достигаются в ходе манипуляций с калом партнера – от наблюдения за дефекацией до поедания фекалий (копрофагия). Иногда данный вид извращения сопровождается употреблением непристойных слов (копролапия).

Напомним, что супруга Навального при возвращении с мужем в Москву из Германии разыграла известную сцену из фильма «Брат-2», сказав журналистам: «Водочки принеси, мы едем домой». Это вызвало негодование на Украине.

Теперь же Навальная решила снова покинуть Россию, чем, собственно, и объясняется издевательский пост Бабченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Ройзман прогнозировал, что Навальный отдаст Крым Украине через пять лет.

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