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01.03.2019
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
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Наев в зоне «ООС» воюет с правосеками, агитирующими за Кошулинского

Командующий «ООС» Сергей Наев, активно поддерживающий нынешнего президента Украины Петра Порошенко, был вынужден отдавать специальный приказ с целью пресечения в подразделениях агитации за популярного среди боевиков ДУК «Правый сектор» кандидата-тягнибоковца Руслана Кошулинского.

Фото документа было опубликовано в блоге ресурса «Корреспондент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наев предпринимает неуклюжие попытки поддержать Порошенко, используя весь имеющийся административный ресурс. В ход идут стандартные схемы, от подкупа и шантажа, до маразматических приказов. О чем думают политтехнологи Порошенко? Ничего святого – когда дело касается личной выгоды», – прокомментировал документ автор публикации Александр Минков.

В приказе №27 за подписью командующего Наева расписаны распоряжения командирам военчастей организовать мероприятия в честь пятой годовщины майдана и расстрела «небесной сотни» в подразделениях и районах дислокации. Среди прочего отдельными пунктами подчёркивается:

« – Взять под строгий контроль попытки военнослужащих, представителей Добровольческого украинского корпуса (ДУК) провести не согласованные с командованием мероприятия и возможную агитацию за кандидата в президенты Украины Р. Кошулинского в подразделениях бригад;

– Организовать взаимодействие с представителями военной службы правопорядка по вопросам оперативного реагирования и возможной изоляции военнослужащих ДУК, которые отказались выполнять указания командиров».

Ранее «ПолитНавигатор» публиковал материал о том, что появились данные закрытого соцопроса среди военных в зоне «ООС», в которых кандидатура представителя националистической партии «Свобода» экс-участника «АТО» Руслана Кошулинского занимает достаточно высокие позиции.

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