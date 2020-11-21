«Нафтогаз»: «Доминирование «Газпрома» осталось в прошлом»

21.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве верят, что российский газопровод «Северный поток-2» не будет достроен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль.

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В ходе беседы был поднят вопрос о заключенном в конце прошлого года договоре на транзит российского газа, в частности издание интересовалось, может ли Украина еще «что‑то отстоять у России» после этого контракта.

«Все рассчитывали, что Газпром не будет выполнять договор, но Газпром выполняет его в полном объеме, платит даже за те объемы газа, которые не выбирает», – говорит Зеркаль.

Также она считает, что шансы на достройку «Северного потока-2» с приближением нового пакета санкций уменьшаются все быстрее.

«Я не верю в этот проект, хоть и завязли россияне в нем очень сильно», – говорит собеседница журнала.

Он также соглашается с утверждением, что «Газпром» перестал был национальным оружием России.

«Уже да. И мне кажется, что Газпром никогда не станет тем Газпромом, каким он был 20 лет назад. Их доминирующая позиция и льющиеся отовсюду доллары остались далеко позади», – утверждает Зеркаль.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеркаль пригрозла России новыми исками.