В новости о приостановке немецким регулятором сертификации оператора газопровода «Северный потока-2» ничего страшного для «Газпрома» нет.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митраховича.

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По его словам, на создание немецкой «дочки» может уйти порядка двух месяцев. При этом он напомнил, что Швейцария, в юрисдиуии которой находится нынешний оператор, не является частью Европейского союза.

«Я полагаю, что в этом есть определенный компромисс», – считает Митрахович.

Он полагает, что газопровод может быть запущен в конце лета – начале осени 2022 года.

В свою очередь заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что «процесс идет в правильном направлении».

«Это похоже на результат консультаций оператора с регулятором и, соответственно, на выработку контура сертификации в тех правовых рамках, возникших в результате абсурдного распространения европейской директивы на 12-мильную часть газопровода на морском дне в территориальном море ФРГ. Теоретически на это потребуется больше времени, так как отсчет начнется заново. И нужно завершить процедуры по созданию новой «дочки», — говорит Гривач.

Впрочем, он оговаривается, что сертификация в рамках согласованного плана может потребовать меньше времени, чем без него.

Не слишком доволен ситуацией глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Из хороших новостей — сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако всё не столь однозначно. «Газпром» прибегает к юридическим трюкам. «Газпром» заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, что расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», — пишет Витренко в соцсети.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского газопровода «Северный поток-2». Немецкая сторона объяснила, что оператору следует зарегистрироваться как юрлицу Германии, чтобы получить сертификацию.