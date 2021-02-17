«Нафтогаз Украины»: Остановить «Северный поток-2» – вопрос жизни и смерти

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Введение в строй «Северного потока-2» несёт смертельную опасность Украине – как только Москва избавится от необходимости прокачки газа в Европу через украинскую территорию, уже ничто не будет удерживать Кремль от разгрома режима, захватившего власть в Киеве.

Такими опасениями на своей странице в Facebook написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Коболев настаивает, что «Северный поток-2» является именно политическим проектом, а не экономическим, как настаивает руководство России.

«Позволю себе не согласиться с господином Путиным. «Северный поток-2» – это, прежде всего, инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл.

Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией.

Именно поэтому остановить «Северный поток 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», – сокрушается Коболев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки Запада остановить строительство «Северного потока-2» продиктованы желанием заставить РФ оплачивать геополитический проект «Украина».