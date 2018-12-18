«Наглый, безграмотный клоун» – Карасева публично высекли в прямом эфире

18.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В эфире телеканала «Россия-1» лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян назвал украинского политолога Вадима Карасёва ярким представителем «субстрата, с которым приходится иметь дело на Украине», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Карасёв пытался умничать, однако запутался и назвал себя «атеистом, но не агностиком». На уточняющий вопрос Кургиняна украинский гость окончательно стушевался и окрестил себя «гегельянским материалистом». Лидер движения «Суть времени» назвал это утверждение «чудовищным бредом и околесицей».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы наговорили дикую околесицу. Потому что вы уже назвали себя и гегельянцем, и материалистом. Так вот этот чудовищный бред – это и есть украинское политическое сознание, которое пришло к нам в гости. Знакомьтесь – вот оно, этот абсолютный дурдом! Потому, что он либо гегельянец, либо это, либо это. Он где-нибудь должен определиться. А задача заключается в том, чтобы трошки вот это вот сюда, покрутится бесом», – заявил Кургинян.

Карасёв снова перебил оппонента, а когда его наконец успокоили, оппонент попробовал кратко изложить украинскому гостю конфликт двух философских школ.

«Так вот я говорю – Гегель был представителем объективной диалектической школы. То есть стопроцентным идеалистом, спасавшим идеализм от материализма. В этом, собственно, и заключался конфликт. То, что Маркс перешёл от Гегеля к историческому материализму – это был уход от Гегеля и разрыв с ним, очень глубокий и трагический», – терпеливо рассказал он.

Однако Карасёв и в этот перебил собеседника истериками и скандалом.

«Перед нами человек, который вопиюще безграмотен и одновременно нагл. Потому что он как безграмотный человек говорит, что он гегельянец и материалист, а как наглый человек – перебивает всех. То есть, эта смесь вопиющей безграмотности, всеядности, любой эклектики, и вот это «трошки сюда, трошки сюда» – оно и представляет собой тот субстрат, с которым нам приходится иметь дело на Украине. Мы не можем там обсуждать ничего серьёзно. Потому что в ответ на это вылезает клоун, который не знает вообще ничего», – резюмировал Сергей Кургинян.

Политический обозреватель Владимир Корнилов позже на своей странице в Facebook рассказал, что происходило далее.

“Вчера у Соловьева состоялась эпическая дискуссия между Кургиняном и Карасевым по поводу Гегеля и младогегельянцев. Но ещё более эпической оказалась дискуссия между ними в перерыве, – написал Корнилов. Посмотрите на уровень Карасева (цитирую дословно):

Кургинян: Так Гегель кто?

Карасев: Конь в пальто!

…

Кургинян: А нам с Украины хоть одного грамотного прислать могут?

Карасев: Могут.

Кургинян: Так пришлите!

Карасев: Да если пришлют, вам плохо будет.

Кургинян: То есть вы к нам приезжаете, чтобы нам было хорошо?!!”

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский пропагандист Вячеслав Ковтун опозорился в эфире российского ток-шоу, попытавшись вспомнить имя писателя Солженицына.