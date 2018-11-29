«Ковтун! Ты сошёл с ума!» – Соловьёв в восторге от «интеллектуальной невинности» Ковтуна

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, оперируя авторитетом писателя Александра Солженицына, не смог вспомнить даже его имени.

Это произошло в эфире канала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорил знаменитый русский писатель, автор «Архипелага Гулага», – неуверенно лепетал украинский политолог.

«Кто знаменитый автор «Архипелага Гулага»? Лев Толстой? Тургенев? Антон Палыч Чехов?», – резвился ведущий Владимир Соловьёв.

«Солженицын», – наконец ответил Ковтун, благодаря подсказкам коллеги-земляка Василия Вакарова.

«Выйди из класса!» – веселился кто-то в студии.

«А звали как Солженицына?» – «валил» Ковтуна Соловьёв.

«Солженицын – звали», – с идиотской улыбкой двоечника заявил украинский политолог.

«Назовите хотя бы одну работу Солженицына», – спросил сквозь смех и овации ведущий.

«Архипелаг Гулаг», – повторил Ковтун.

«Материализм и эмпириокритицизм»!» – куражился военный эксперт Игорь Коротченко.

Далее Ковтун вспомнил, что «Архипелаг Гулаг» – книжка толстая и там про лагеря.

«Как вам удалось сохранить такую интеллектуальную невинность?» – с восхищением спросил Соловьёв.

«Вы всё время пытаетесь кого-то обвинить, показать уровень интеллектуального превосходства. Это смешно и не работает», – пожаловался Ковтун.

«Смешно, когда вам подсказывают автора, а вы…», – начал ведущий.

«Василий Исаевич!», – закричал украинский гость.

«Кто?», – переспросил Соловьёв.

«Солженицын. Максим Исаевич», – поправил сам себя Ковтун.

«Ковтун! – заорал ведущий. –Ты сошёл с ума!»

«Ну почему вы его подставляете, ну зачем?» – огорчённо отметил сгорающий от стыда за земляка Василий Вакаров, который всё это время безуспешно пытался подсказать Ковтуну имя писателя.

«Ну, кто ему в голову вкладывает? Каким сверлом? Штирлиц, что ли?» – негодовал Владимир Соловьёв.

«Вы не хотите говорить о сегодняшнем дне, о новых санкциях», – упрекнул студию Ковтун.