«Нагнетание и звенящее напряжение». Ситуация в Донбассе ухудшается

12.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киев продолжает стягивать в Донбасс большое количество военной техники и живой силы, а также проводит постоянную разведку с помощью БПЛА.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске по Донбассу Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдая за всеми событиями, которые происходят на Донбассе, я бы не взял на себя прогнозировать развитие эскалации. Но сейчас ОБСЕ фиксирует подтягивание техники и не просто подтягивание пары единиц, а сотен, даже с 2014 года я не помню, чтобы было такое количество техники подтянуто к линии соприкосновения. Происходит ротация, подтягивается живая сила противника – это всё видно и наблюдается. Сейчас приходят данные об огромном использовании БПЛА вдоль наших границ, постоянно ведётся сбор разведывательной информации. Постоянно происходит нагнетание и звенящее напряжение, и я не вижу тенденции к его снижению», – сказал Мирошник.

Напомним, ранее в Луганске заявили, что украинские боевики на Донбассе открыли огонь по прифронтовому населённому пункту из тяжёлых миномётов, ранения получила мирная жительница ЛНР.