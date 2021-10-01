Награждены сотрудники МЧС, спасшие Донецк от катастрофы после украинского теракта

01.10.2021 13:38 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды сотрудникам МЧС, участвовавшим в ликвидации последствий теракта ВСУ на нефтебазе.

«Совсем недавно, 11 сентября, в результате того, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, произошло возгорание на нефтебазе», – напомнил Пушилин, подчеркнув, что только благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось потушить огонь и не допустить гибели людей.

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За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, шесть сотрудников МЧС ДНР были награждены медалями «За отвагу».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 сентября в Донецке из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника пожар на ГП «Топливная компания «Нефтебаза». На место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. Было установлено, что существует угроза перехода пожара на соседний резервуар с топливом. После нескольких часов борьбы с огнем пожар был полностью ликвидирован.