Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.10.2021 13:38 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Дзен, Донбасс
Просмотров:

Награждены сотрудники МЧС, спасшие Донецк от катастрофы после украинского теракта

Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды сотрудникам МЧС, участвовавшим в ликвидации последствий теракта...

Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды сотрудникам МЧС, участвовавшим в ликвидации последствий теракта ВСУ на нефтебазе.

«Совсем недавно, 11 сентября, в результате того, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, произошло возгорание на нефтебазе», – напомнил Пушилин, подчеркнув, что только благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось потушить огонь и не допустить гибели людей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, шесть сотрудников МЧС ДНР были награждены медалями «За отвагу».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 сентября в Донецке из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника пожар на ГП «Топливная компания «Нефтебаза». На место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. Было установлено, что существует угроза перехода пожара на соседний резервуар с топливом. После нескольких часов борьбы с огнем пожар был полностью ликвидирован.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть