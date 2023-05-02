Накануне контрнаступления военная верхушка Украины потребовала отменить доплаты ВСУ

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Верховная рада получила от руководителей силовых структур письмо, в котором выражается недовольство принятым парламентом решение вернуть военным доплату в 30 тысяч гривен.

Тест письма, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале опубликовал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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В документе отмечается, что проголосованная поправка о выплатах не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов; ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

«Убеждены, что подход к оплате должен быть более дифференцированным и разработанным совместно с представителями военнослужащих и командованием. Еще более важно, чтобы справедливая система оплаты существовала не только на бумаге, но и была бы обеспечена соответствующими расходами», – говорится в письмо.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь и глава СБУ Василий Малюк.

«Популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызывать разочарование», – считаю они.

У Зеленского поддержали генералитет.

«Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение по чувствительному для общества вопросу оплаты труда наших защитников», – сообщил Арахамия.

Украинский военный паблик «НачШтабу» предупреждает военных:

«Залужный, Резников и Малюк просят Раду отложить рассмотрение законопроекта о возвращении 30 тысяч военным. Так что про выплаты можете забыть. Тут уже начинаются популизм и бюрократия. Тем более, что тут теперь и слуга народа».

Напомним, что 10 апреля Рада приняла закон, возвращающей ранее отмененную выплату 30 тысяч для военнослужащих. Правда, в тот же день депутат Владимир Цабаль подал постановление, заблокировавшее подписание закона.

«Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседаний Рады», – уточнил представитель бюджетного комитета Ярослав Железняк.

Примечательно, что большая часть президентской фракции поддержала документ, но затем стали говорить, что денег для выплат нет.

Показательным здесь являются оправдания представителя президента Украины в Верховной раде Федора Вениславского, который голосовал за поправку, но теперь выступает против нее. Теперь он говорит, что поддержал «акт популизма».

Он предложил журналистам поставить себя на место голосующих.

«Лозунги очень хорошие: нужно военным, защищающим нашу родину, вернуть то, что у них якобы неправомерно было забрано. Кто бы голосовал против этого?», – объясняет, почему он так голосовал Вениславский.