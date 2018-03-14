14.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Накануне президентских выборов в России, СБУ готовит антироссийские митинги на Донбассе

Украинские спецслужбы планируют в Мариуполе согнать работников образования и других государственных структур на антироссийский митинг. Данное постановочное мероприятие прибыли снимать иностранные СМИ.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне президентских выборов в России, руководство СБУ получило от своих американских кураторов задачу усилить разжигание ненависти украинского народа к русскому и продемонстрировать западной общественности масштабы «антироссийских» настроений, якобы преобладающих среди большинства граждан Украины.

Для этого мариупольские сотрудники СБУ провели соответствующую работу среди руководителей социальных учреждений: директоров школ, детских дошкольных учреждений, заведующих больницами и прочими. С участием работников социальной сферы руководство СБУ планирует организовать и провести в Мариуполе массовый антироссийский митинг.

В качестве повода для срежиссированных массовых волнений предполагается использовать ухудшение социальной обстановки, связанное с прекращением поставок газа. При этом сотрудников, отказывающихся от участия в акции протеста, руководителям организаций и учреждений поручено запугивать неминуемым увольнением с работы»,− сказал он.

По словам Басурина, для передачи картинки постановочного митинга на Запад, были приглашены журналисты английского телеканала ВВС.

«Для освещения данной акции в Мариуполь приглашены представители иностранных СМИ, в частности британской телерадиокомпании ВВС. Отмечается также проведение подобных мероприятий по подготовке антироссийских митингов в городах Славянск и Краматорск»,− добавил Эдуард Басурин.