Антироссийские санкции и отношение в Европе к русским как к людям второго сорта «невероятно» сыграло на руку Москве.

Об этом на канале киевского телешарлатана и экстремиста Дмитрия Гордона заявил сбежавший в Лондон и заочно арестованный России бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас заморожены деньги у 3,5 млн россиян. Вопрос: если бы можно было бы вывозить из России деньги на западные счета людям, не связанным с государством и ВПК, сколько бы с 22 года вывезли из России на Запад? Сейчас у России не было бы на что воевать. Это деньги и таланты, загнанные дебильными санкциями назад. Ничто не усилило так Путина, как непринятие айтишников Евросоюзом, и эти дроны с оптоволокном, вероятно, никогда не были бы изобретены. Если бы 300-400 тыс человек, которые физически пытались выехать, выехали, смотрели, как выезжают другие, около полутора миллионов человек хотели выехать, и сколько они хотели вывезти? Миллиарды? Долларов, евро. Этого не дали. Многие цивилизованные, образованные люди видят себя в Европе-Америке или нигде. И яркий пример этому – акционеры «Альфы», которые жили в Великобритании, и за два года сделали всё, чтобы они уехали. Они вернулись в Россию, к Путину. Люди, у которых на всю группу, условно, 40 млрд долл. Они не хотели, пытались решать через юристов, судились, но их выгнали», – причитал Чичваркин.