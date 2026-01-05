«Наконец-то дождались!» – эмиграция радуется появлению партизанского движения на Украине

Вадим Москаленко.  
05.01.2026 15:21
  (Мск) , Киев
Мобилизация, Украина


Украинское партизанское движение, состоящее в основном из охотящихся на ТЦК ветеранов, с каждым месяцем приобретает всё более широкий размах. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине существует партизанское движение. Вот, мы дождались. Потому как люди взялись за оружие, и убивают ТЦКшников. Об этом есть не только видео, об этом есть и данные от МВД Украины, что покушения на жизнь представителей ТЦК с каждым днем все чаще и чаще. В ход идут не только ножи, но и огнестрельное оружие.

Причем люди, которые этим занимаются, делают это, по почерку можно оценить, со знанием дела. То есть, это либо бывшие военные, либо бывшие сотрудники силовых структур. Но с оружием они умеют обращаться.

И это беда представителей ТЦК, которые ни разу не служили в армии. Но они мобилизуют украинцев на войну, надев какой-то камуфляж и нацепив какую-то портупею», – сказал Дудкин.

«Партизанщина с каждым днем, с каждым месяцем будет приобретать все более широкий размах. Это большая проблема для власти…Я понимаю, что они блогеров и политологов пересажали уже всех. А люди, которые с оружием, они как их будут сажать в тюрьму?» – добавил выступающий.

