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24.05.2021, Киев , Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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«Наконец-то!» – встречавшийся с Лукашенко украинский депутат рад исключению из «Слуг народа»

Новости УкраиныДепутата Верховной рады Евгения Шевченко, который ранее посещал Белоруссию и встречался с Александром Лукашенко,...

Депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который ранее посещал Белоруссию и встречался с Александром Лукашенко, исключили из партии «Слуга народа».

Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евгения Шевченко исключили из «Слуги народа». Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании», – написал Качура.

В свою очередь депутат Евгений Шевченко обрадовался исключению и отметил, что оставшиеся в партии соросята угробят страну.

«Наконец-то меня исключили из фракции «Слуга народа»! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно», – написал он на своей странице в Facebook.

Официально выход из фракции будет оформлен после того, как об этом во время следующего пленарного заседания Верховной рады объявит спикер парламента.

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