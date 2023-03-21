Налет украинских дронов на Джанкой не нанес серьезных повреждений

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ночной атаке беспилотников на Джанкой.

Об этом на заседании Совмина Крыма сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ночного ЧП – была атака беспилотника после 21:00. У нас один пострадавший, средней тяжести телесные повреждения, но ему уже на 23:30 были сделаны все процедуры, операция, жизни ничего не угрожало. Серьёзных никаких повреждений нет. На самом деле локальная ситуация, прошу не обращать внимания на фейки, которые разгоняет, опять же, украинская пропаганда. То есть однозначно ситуация полностью на контроле, под контролем, что это было, какого плана беспилотники и так далее установит следствие. Следственный комитет возбудил уголовное дело, коллеги из ФСБ Минобороны работают, поэтому часть это одного беспилотника или их там было три установят специалисты. На данный момент там ситуация под полным контролем, все восстановительные работы уже идут практически с ночи», – отметил Аксёнов.

Фактически сильно пострадал одноэтажный магазин-склад «Комбикорма» на ул. Октябрьская, который загорелся от падения обломков БПЛА, проломивших крышу. Но пожар быстро потушили, обломки собрали, и улица уже открыта для проезда.

Один беспилотник сбит над Джанкойским профессиональным техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием.

Еще один или два сбиты над жилыми районами – останки одного висят на ветках рядом с жилыми домами. От залпа ракет ПВО несколько домов осталось без стекол.

Эксперты предполагают, что скорее всего, ВСУ использовали в атаке на Джанкой модифицированный кустарным способом транспортный БПЛА, а запускали – из Одесской области.