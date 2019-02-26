Нам бы одну ядерную ракетку, – весеннее обострение в украинской армии

26.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украина после распада СССР лишилась одного из крупнейших в мире ядерных потенциалов, сохранение даже малой части которого могло бы гарантировать, что Москва не рискнула бы забирать Крым и поддерживать русское восстание в Донбассе.

Об этом на конференции в Киеве заявил Петр Недзельский, полковник, начальник разведки 92 отдельной бригады ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас было 176 ракет. Мы были третьим потенциалом в мире по ядерному оружию. Одну бы ракетку оставили нам с пятком боеголовок, – и всё, у нас не было бы проблем. На нас никто бы не напал», – сказал он.

Ранее украинский пропагандист Дмитрий Гордон предлагал в эфире ТВ начинать шантажировать Запад работами по восстановлению ядерного оружия, если США и Великобритания будут отказываться от поддержки Киева.

Основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош рассказал, что обсудил с учеными вопрос о производстве ядерного оружия.