Нам надо было слушать, что говорил Жириновский – украинский политолог

Игорь Шкапа.  
05.01.2026 15:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1103
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине следовало серьезно относится к предупреждениям покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Один из подписчиков напомнил одно из ток-шоу в российском эфире, где Жириновский делал свои прогнозы о будущем, многие из которых оказались близки к нынешней реальности. При этом из присутствующих в студии лишь один Бондаренко с серьезным видом слушал политика.

«Мне пришлось три или четыре раза пересекаться с Владимиром Вольфовичем покойным. В разных ситуациях мы с ним общались. Я действительно серьёзно слушал то, что он говорил. Я неоднократно подчёркивал, что Жириновский высказывает не только своё личное мнение. Жириновский зачастую высказывал то, что, например, не мог себе позволить высказать Путин. Жириновский абсолютно в своей манере мог это абсолютно искренне сказать.

И когда кто-то считал Жириновского клоуном, я всё-таки считал, что Жириновский – это политик, причём политик первой величины в России, и к нему необходимо было прислушиваться достаточно серьёзно, расшифровывать, читать между строк», – сокрушается Бондаренко.

