«Нам не нужны переговоры – продолжаем душить Россию» – Волкер
Европе и Украине пора отказаться от бесполезных попыток «развести» Россию на безусловное прекращение огня.
Об этом на форуме в Давосе заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские не воспринимают всерьёз наши мирные предложения. Даже если вы откажетесь от территории и не зайдёт контингент НАТО – ничего не произойдёт.
То есть, нам не нужны мирные переговоры или мирное соглашение с русскими. Результатом, на который мы должны работать, это когда Россия станет неспособна продолжать войну. Они должны согласиться на прекращение огня, а мы – начать укреплять Украину», – трепался Волкер.
«Мы должны помешать российской экономике, финансам – и их возможности рекрутировать в армию. Это необходимо для прекращения огня. Мы должны сделать это всё очень болезненным для России, чтобы подойти к точке прекращения огня», – призывал американец.
