«Нам не нужны переговоры – продолжаем душить Россию» – Волкер

Европе и Украине пора отказаться от бесполезных попыток «развести» Россию на безусловное прекращение огня.

Об этом на форуме в Давосе заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские не воспринимают всерьёз наши мирные предложения. Даже если вы откажетесь от территории и не зайдёт контингент НАТО – ничего не произойдёт.

То есть, нам не нужны мирные переговоры или мирное соглашение с русскими. Результатом, на который мы должны работать, это когда Россия станет неспособна продолжать войну. Они должны согласиться на прекращение огня, а мы – начать укреплять Украину», – трепался Волкер.