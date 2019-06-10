Нам не о чем говорить с Украиной – президент ВТБ

10.06.2019, Москва, Олег Кравцов

При новом президенте Украины Владимире Зеленском якобы есть лучик надежды на улучшение отношений с Россией.

Об этом в интервью «Известиям» заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос, наладятся ли отношения России и Украины при новом президенте.

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Собеседник здания отметил, что о политических взглядах Зеленского мало что известно.

«Высказывания президента и его команды очень противоречивые, непонятно, какую роль будет играть его главный спонсор Коломойский. Я думаю, что надо дать время. Сегодня не сформирована администрация, нет нового министра иностранных дел, поэтому надо просто набраться терпения. Но шанс всегда есть — на новенького. Поэтому, я думаю, луч надежды на конструктивные отношения России и Украины есть», – сказал Костин.

Также у него поинтересовались, планирует ли он контакты с представителями Украины.

«Во-первых, я внесен украинской стороной в санкционный список, во-вторых, мы прекратили свою деятельность там, поэтому у меня потребности такой нет. Мы больше не работаем на Украине», – подчеркнул глава ВТБ.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Костин рассказал, что активы банка на Украине арестованы.