«Нам нужна баллистика для ударов по Москве!» – полковник ВСУ
Украине нечем перехватывать российские ракеты и дроны, поэтому пора переходить к ударам по Москве.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россияне однозначно могут усилить атаки, особенно баллистику. У них достаточное количество баллистических ракет, это все производится.
Идет определенное производство и восполнение потерь на складах. Естественно, складские остатки в виде неприкосновенного запаса всегда есть у россиян, потому увеличить они могут.
Вопрос в целеуказании. Просто так ракеты, которые стоят миллионы долларов, никто же однозначно запускать не будет. Помимо ракет баллистических, крылатые ракеты – тоже не дешевое удовольствие.
Да, беспилотники сейчас доставляют серьезные для нас хлопоты, но они, как минимум, сбиваются в больших количествах. Потому если у россиян есть задача, она в основном будет выполняться с помощью баллистики», – рассуждал Свитан.
«Для того, чтобы прикрыть наши объекты, надо бить зеркально, причем по Москве. Россия 17 миллионов квадратных километров, мы ее всю не накроем. А вот Москва, московская метрополия, которая в свое время захватила колонии в качестве республик, её в этом смысле можно погасить.
Вопрос только чем? Только баллистикой Москву можно пробить, но ее просто нет. Россияне безнаказанно бьют по нашим объектам инфраструктуры. Баллистические ракеты мы не можем перехватить.
Потому остается один механизм – зеркальные удары по Москве. Пока у нас не появятся баллистические ракеты с дальностями за 500 километров, чтобы можно было достать до Москвы, до этого времени россияне будут бить по нашим инфраструктурным объектам», – добавил он.
