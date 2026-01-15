«Нам нужна баллистика для ударов по Москве!» – полковник ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нечем перехватывать российские ракеты и дроны, поэтому пора переходить к ударам по Москве.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне однозначно могут усилить атаки, особенно баллистику. У них достаточное количество баллистических ракет, это все производится. Идет определенное производство и восполнение потерь на складах. Естественно, складские остатки в виде неприкосновенного запаса всегда есть у россиян, потому увеличить они могут. Вопрос в целеуказании. Просто так ракеты, которые стоят миллионы долларов, никто же однозначно запускать не будет. Помимо ракет баллистических, крылатые ракеты – тоже не дешевое удовольствие. Да, беспилотники сейчас доставляют серьезные для нас хлопоты, но они, как минимум, сбиваются в больших количествах. Потому если у россиян есть задача, она в основном будет выполняться с помощью баллистики», – рассуждал Свитан.