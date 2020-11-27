Нам плохо, но мы гордимся: Зе-пропагандисты запускают «жизнеутверждающий» сериал о переселенцах с Крыма и Донбасса

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Меджлисовский телеканал «ATR» и ТК «Украина» готовятся запустить в эфир новый телесериал «Родной, чужой. Дом» о переселенцах, покинувших Крым и Донбасс и перебравшихся на Украину, где они жестоко пострадали, но «с достоинством» вышли из ситуации.

Об этом в ходе «конкурсного отбора проектов телевизионных сериалов патриотического направления» рассказали создатели многосерийного фильма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проект, который мы создаем совместно с телеканалом «ATR», эфир планируется на телеканале «Украина». Если в двух словах, я хочу напомнить, что это проект про две семьи с Востока Украины и с Крыма, семьи переселенцев, которые переехали жить сюда, под Киев и попали в передрягу, потому что они приобрели дважды одну и ту же недвижимость.

Поэтому происходит несколько коллизий, но семьи из этой ситуации выходят достойно. То есть, это жизнеутверждающий проект у нас», – рассказала продюсер проекта Виктория Бурдукова

«Наш сериал – это не просто выдуманная история, это реальность, и я хочу объяснить, почему, – заявила одна из авторов проекта Гульсум Халилова. – Я работаю на телевидении и должна обратить внимание, что сегодня, к большому сожалению, очень, очень мало контента про оккупированные территории, про оккупированный Крым и оккупированный Донбасс. Например, тема оккупированного полуострова занимает всего 2% от общего эфира всех информационных каналов, представьте всего 2%!»

«Мы должны сделать так, чтобы Крым и Донбасс не чувствовали себя брошенными на произвол. Сегодня война в нашей стране заставила многих бросить своё жилье и переехать на материковую часть Украины. Вот этим сериалом мы хотим показать, что Украина – это наш общий дом. За него мы должны бороться вместе, несмотря на разные конфессиональные, этнические отличия», – призвала автор.

Целью проекта она назвала объединение многонациональной Украины и демонстрацию человеческой близости.

«Пусть сегодня нам, людям с оккупированных территорий, непросто, но мы дома, потому что политически мы являемся одним народом. Вот эту страну мы строим в своем фильме, на примере этого дома, на примере этих двух семей. Знаете, одно дело выкрикивать лозунги «Крым – это Украина» или «Донбасс – это Украина», но другое дело строить ментально и сшивать эту страну людьми и поколениями», – рассуждает Халилова.

Отметим, что ранее полностью провалился проект украинского пропагандистского телеканала «Дом», созданного для вещания на неподконтрольные Киеву территории, рейтинги которого оказались смехотворно низкими.