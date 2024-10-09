Нам повезло, что сняли Суровикина, – экс-командующий ВС США в Европе

Анатолий Лапин.  
09.10.2024 10:03
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Западу и Украине повезло, что с поста командующего Объединенной группировкой войск на Украине был снят Сергей Суровикин, именем которого нарекли линию обороны российских войск, оказавшуюся непреодолимой для ВСУ во время контрнаступления прошлого года.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Офис президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу и Украине повезло, что с поста командующего Объединенной группировкой войск на Украине был...

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«Со стороны россиян нам везет, что Россия не сохранила Суровикина на его месте, потому что он был очень эффективным на своем месте. Слава Богу, что они от него избавились.

Но коррупция в российской системе и тот факт, что они имеют абсолютное безразличие к военным, солдатам, им все равно на них, они все исчисляют сменой командира – это их единственное средство. Это не просто коррупция, это давняя болезнь. Нельзя сменой командиров развязывать эти вопросы», – заявил Ходжес.

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