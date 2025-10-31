Нам придется менять цели СВО и идти на компромисс – российский полковник

России, вероятно, придется корректировать первоначальные цели СВО и идти на компромиссы по Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Олег Фаличев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все ждут решения, куда двинется маятник. Маятник пока колеблется, это зависит во многом от внешнеполитической ситуации, от тех же решений Трампа и от наших задач. А мы заявили, что не меняем цели, которые поставлены. Но на мой взгляд, все дело идет к тому, чтоб Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс.

А компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. Видимо, мы вынуждены будем поступиться какими-то своими задачами. Почему? Потому что прошло 3,5 года, мы были уже где-то через 4 года в Берлине. Где мы сейчас? 20% территории всего лишь освобождено, надо взвешивать. Видимо, что-то не так, и не так не потому, что плохая армия или потому, что русские солдаты плохо воюют – нет, а вот потому, что пятая колонна еще влияет на принятие решений», – завил Фаличев.