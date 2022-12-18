«Нам промывают мозги языком Пушкина»: власти Молдовы решили искоренить и русский, и молдавский

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В Молдове анонсировали скорую замену слов «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законах страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу

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«До конца этого года не успеем, но мы это сделаем. Когда вы делаете что-то с большим символическим, эмоциональным зарядом, вы также должны делать это в контексте, связанном с важным историческим событием… Давайте дождемся весны и, наверное, тогда будет важный исторический момент и дата, чтобы выступить с такими инициативами», – сказал Гросу.

Летом прошлого года Академия наук Молдовы обратилась к руководству страны с просьбой на законодательном уровне закрепить то, что государственным языком в стране является румынский язык, исключить словосочетание «молдавский язык» из конституции. Ранее с аналогичными инициативами выступили Союз писателей Молдовы, Институт румынской филологии «B.P. Hasdeu» и Институт истории.

По мнению молдавских ученых это «улучшит имидж» страны и обеспечит европейскую интеграцию. Тогда Гросу не проявил желания немедленно поддержать инициативу интеллигенции, заявив, что переименование языка не самая актуальная проблема для страны.

С тех пор Молдова получила заодно с Украиной статус кандидата в ЕС, так что «улучшение имиджа» назрело.

Внести изменения в основной закон, где молдавский язык прописан как государственный, правящая партия не сможет, у нее нет конституционного большинства. Но зато Гросу пообещал внести изменения во все языковые законы.

В новых законах, принимаемых парламентом, молдавский язык уже не упоминается. Так

декабря парламент принял кодекс о выборах, по которому избирательные бюллетени будут теперь печататься только на румынском языке. Главными пострадавшими от этого закона станут не молдаване, а русские, которых вообще вычеркнули из политической жизни Молдовы.

Президент страны Майя Санду в интервью румынскому телеканалу объяснила это тем, что «больше всего пропаганды и дезинформации в Молдове происходит именно на русском языке». Пользуясь случаем, глава государства попросила Бухарест помочь в борьбе и с этим феноменом.

В этом контексте становится понятным, о чем брошюра «Руководство по борьбе с языком ненависти в СМИ Молдовы», подготовленная в рамках совместного проекта Евросоюза и Совета Европы и представленная недавно в Кишиневе. Чтобы не было разночтений, сразу же после этого были лишены лицензий 6 русскоязычных телеканалов. Вице-премьер Андрей Спыну пояснил, что это было сделано, чтобы «Молдова была защищена от лжи».

Министр финансов Молдовы Думитру Будянски недавно посоветовал русским школам Гагаузии стать румынскими, чтобы избежать проблем с финансированием.

А прославившийся выступлением в парламенте с бутылкой украинской водки депутат Василе Шоймару уловил конъюнктуру и отчитал своих коллег за использование «языка Пушкина».

«Сегодня мы слышим половину разговоров в парламенте на русском языке, на языке Пушкина… Я его не забыл, и не бойтесь, не забуду… С утра до ночи промывают уши нам языком Пушкина. Нельзя такое терпеть… Мы построили государство с официальным языком, а они за 30 лет так и не в состоянии говорить на нём», – заявил Шоймару.

Высказывания молдавских политиков о русском языке – это последовательная позиция властей Молдовы по отмене русского языка и культуры, считает приднестровский политолог Андрей Сафонов.

«Поставлена сверхзадача – полностью оторваться от культурного, языкового и иного влияния России. Причем Россия рассматривается не как РФ, а как то могучее языково-культурное пространство, которое существовало со времен Российской Империи. Националисты сбрасывают маски и ведут себя так, как и должны вести, в соответствии с логикой националиста. Это старая румынская тактика. Они всячески хотели лишить разные этнические группы русского языка как связующего звена. Они кушают их по одиночке и не дают выступать против национализма единым фронтом. Эта линия не изменилась», – сказал Сафонов в эфире телеканала ТСВ.