Нанесен самый серьезный удар по отношениям Москвы и Минска

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Арест 33 бойцов ЧВК «Вагнер» станет самым серьезным ударом по отношениям России и Белоруссии за последнее время.

Об этом в своем телеграм-канале написал прозападный белорусский журналист Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два – ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха. Если верен какой-то из них, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.

В первом случае (реальный план провокаций) – возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) – явно напряжется Москва», – написал Шрайбман.

Напомним, белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 боевиков российской ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В сеть выложен полный список задержанных, 17 из них воевали на Донбассе.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая бригаду спецназа, заявил, что для разжигания Майдана в страну будут перекинуты «профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Наблюдатели полагают, что позиции Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа весьма неуверенные. Он может проиграть альтернативному кандидату Светлане Тихановской.