19.10.2020, Загреб, Алексей Топоров
 
нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
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Нападение в Загребе: хорватских нацистов продолжает корчить от кириллицы.


Неизвестный закрасил белой краской уличную вывеску Сербского культурного общества «Просвета» в Загребе, вандала, как водится в таких случаях в Хорватии, не поймали.

Таблички на кириллице регулярно подвергаются в Хорватии нападениям местных национально-озабоченных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам жаль всех наших сограждан, которые воспринимают кириллицу и надписи сербских учреждений как провокацию, – было сказано в заявлении общества «Просвета». – Мы просим всех остальных проявить хладнокровие и солидарность, и мы обращаемся к властям с просьбой позаботиться о безопасности всех нас».

Как сообщает хорватский Portalnovosti, это первая за долгое время подобного рода атака на «Просвету». В то время, как в других районах и населенных пунктах Хорватии кириллические таблички и указатели подвергаются нападениям регулярно.

Вместе с тем, в Вуковаре их уничтожают целенаправленно и не таясь «ветераны Отечественной волны» при попустительстве местного нациствующего мэра.


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