В некогда сербском Вуковаре опять избили сербов

22.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В хорватском городе Вуковар арестован 27-летний местный житель, член праворадикальной околофутбольной фанатской группировки за участие в нападении на двух местных сербов, получивших множественные травмы.

Нападавших было несколько человек, но всем кроме арестованного пока удалось уйти от ответственности.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в минувшее воскресенье ночью возле одного из увеселительных заведений на улице Свободы. Жертвами атаки хорватских радикалов стали двое сербов 31 и 36 лет, нападению предшествовали словесные оскорбления. В результате нападения пострадавшие получили легкие, но множественные телесные повреждения.

Как сообщила вуковарская полиция, все остальные участники нападения тоже известны, но пока они не арестованы, все они принадлежат к праворадикальным фанатским группировкам. Задержанный же был арестован на месячный срок.

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Нужно отметить, что подобные нападения на вуковарских сербов происходят регулярно. При этом в 90-е город был одним из крупнейших городов непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии. И именно с него, по сути, началась полноценная война на территории Югославии, когда подразделениям нациствующих боевиков HOS нападениями, убийствами солдат и офицеров, блокадой казарм удалось втянуть в конфликт наряду с до этого противостоявшими им сербской милицией и четниками подразделения Югославской Народной Армии.

После захвата в 1995 году большей части РСК хорватской армией в результате операций «Молния» и «Буря», самая восточная часть, территориально прилегавшая к Союзной Югославии, оставалась в подвешенном состоянии – туда хорватская армия сунуться не рискнула. И только в 1998 году оставшиеся территории, куда входил и Вуковар, были «мирно реинтегрированы» в Хорватию по решению мирового сообщества.

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