Нападение ВСУ на Донбасс станет последним днём нацистской Украины – Кедми

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

У украинской армии нет ни сил, ни умений, чтобы взять Донбасс силовым путем.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины нет военной силы для захвата Донбасса и военного, и невоенного, – рассказал эксперт. – Способность того, что называется украинской армией, производить быстрые перемещения достаточных масс, маневры и сосредоточения сил для прорыва у них очень низкая. Тем более, что все пространство Украины находится под полным контролем разведывательных служб, не только российских».

По словам Кедми, даже самые «очумелые» украинские военные знают, что Россия не допустит силового сценария на Донбассе, а у вооруженных сил ЛДНР достаточно возможностей и средств для отражения агрессии.

«Но лично я думаю, пусть они попробуют двинуть войска на Донбасс, – сказал экс-глава израильской спецслужбы. – Думаю, после этого и во Львове, и в Одессе, и в Киеве уже не останется «Правого сектора» (запрещенной в России организации – ред.). Те, кто успеют убежать – убегут».

Ранее донецкий историк и публицист Владимир Корнилов рассказал о том, что в Донецке клянут Минские соглашения.