Нападением на Белоруссию Украина развяжет руки Китаю, – эксперт

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Если Украина решится напасть на Белоруссию, она столкнется не только с серьезным военным ответом, но и попадет в немилость Китая, у которого окажутся развязанными руки для помощи России.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бондаренко, также в результате этого Украина получит расширение фронта на тысячу километров.

«Если Украина бы зашла на территорию Белоруссии, это был бы акт агрессии со стороны Украины – нам еще этого не хватало в нынешней ситуации. Это растянуло бы линию фронта еще на тысячу километров. Еще тысяча километров линии фронта для нас – это недопустимая роскошь в нынешних условиях. Третий момент – Белоруссия обладает достаточно серьезным военным потенциалом, который нельзя недооценивать. 40 тысяч военнослужащих – это не просто белорусская армия, там 7,5 тысяч элитного спецназа, который может быть большой головной болью для Украины, истощенной в войне, и у которой не наилучшая ситуация в армии. 100 тысяч дезертиров в украинской армии показывают. По крайней мере, еще один фронт открывать – это будет просто убийственно для Украины, про моральную сторону я уже не говорю. Еще один момент – Беларусь на сегодняшний день находится под особым протекторатом не столько со стороны Российской Федерации, сколько со стороны Китая. Поэтому любая угроза Белоруссии со стороны Украины сразу же будет означать вызвать огонь на себя со стороны Китая. У Китая будут развязаны руки для помощи России во всех смыслах – в военном и прочем, потому что Украина будет считаться тогда агрессором», – заявил Бондаренко.