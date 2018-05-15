Политнавигатор - Новости России и Украины
15.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  1 183 просмотров
Преследования журналистов, Украина, Цензура

Напрашивается цитата Лаврова: Новые подробности обыска в РИА Новости-Украина


Фейковая «прокуратура АР Крым» опубликовала «доказательства» преступной деятельности журналистов киевской редакции РИА Новости, где сегодня сотрудники СБУ провели обыск и задержали главреда.

Как уточняет прокуратура, обыск был проведен «в рамках уголовного производства по фактам ведения Российской Федерацией агрессивной войны в информационной сфере в отношении Украины и государственной измены».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«С помощью этого ресурса в течение нескольких лет украинское медиа пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

В качестве «доказательств» приводятся обнаруженные в офисе Георгиевские ленты, медаль «За возвращение Крыма», полученная главредом, карта Новороссии, книга о преданном анафеме гетмане Мазепе, а также скриншот статьи, якобы, оправдывающей воссоединение Крымского полуострова с Россией.

Ирония состоит в том, что автором статьи указана экс-главред газеты «Известия в Украине» Янина Соколовская, которая с недавних пор обслуживает администрацию Петра Порошенко и защищает позиции националистического киевского режима на российских телеканалах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть