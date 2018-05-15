15.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Напрашивается цитата Лаврова: Новые подробности обыска в РИА Новости-Украина

Фейковая «прокуратура АР Крым» опубликовала «доказательства» преступной деятельности журналистов киевской редакции РИА Новости, где сегодня сотрудники СБУ провели обыск и задержали главреда.

Как уточняет прокуратура, обыск был проведен «в рамках уголовного производства по фактам ведения Российской Федерацией агрессивной войны в информационной сфере в отношении Украины и государственной измены».

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«С помощью этого ресурса в течение нескольких лет украинское медиа пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

В качестве «доказательств» приводятся обнаруженные в офисе Георгиевские ленты, медаль «За возвращение Крыма», полученная главредом, карта Новороссии, книга о преданном анафеме гетмане Мазепе, а также скриншот статьи, якобы, оправдывающей воссоединение Крымского полуострова с Россией.

Ирония состоит в том, что автором статьи указана экс-главред газеты «Известия в Украине» Янина Соколовская, которая с недавних пор обслуживает администрацию Петра Порошенко и защищает позиции националистического киевского режима на российских телеканалах.