07.08.2020, Луцк, Тарас Стрельцов
 
нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Напуганные пандемией нацисты соберутся на бандеровский фестиваль в виртуальном режиме


В связи с эпидемией коронавируса нацистский музыкальный фестиваль «Бандерштат», который ежегодно проходит в Луцке, в этот раз решено проводить в онлайн-режиме.

Об этом в эфире телеканала «Новая Волынь» заявила ведущая Яна Заяць, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговор на «Общественном» в рамках фестиваля «Бандерштат 2020», в связи с карантинными ограничениями, в этом году фестиваль украинского духа будет проходить в онлайн-режиме на платформе YouTube и «Общественном медиа», – сообщила она.

Напомним в 2018 году, помимо выступления рок-групп, посетителям фестиваля организовали встречу с бывшими боевиками запрещённой в РФ УПА и лекцию основателя запрещённого в РФ нацбата «Азов» Андрея Билецкого.


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