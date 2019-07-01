Напуганный Найем потребовал от Зеленского раскрыть механизм развода войск в Донбассе

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Пятилетний срыв разведения войск в Донбассе порождает много вопросов к предыдущей власти, но и молчание команды президента Зеленского, запустившей этот процесс снова, может привести к нежелательным последствиям вроде недовольства радикалов.

Об этом в эфире радио «Радио Свобода» заявил депутат Верховной Рады, один из главных подстрекателей госпереворота в 2014 году Мустафа Найем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю стратегии президента по тому, как они двигаются по Минскому процессу. Минский процесс – очень сложная история, там разные есть модальности, как к этому двигаться. Я тоже хочу надеяться, что разведение войск в Станице Луганской приведёт к тому, что начнутся и по всей линии фронта размежевания, разведения и начнётся приостановление огня. Мы этого все очень хотим. Вопрос, какой ценой.

Я не знаю, почему они раньше не соглашались, а сейчас согласились. То есть, я хочу понять рационально, в чём была загвоздка пять лет или, если это было специально, с нашей стороны делалось, я хочу узнать, кто виновен, кто несёт ответственность, кто конкретно: может в Администрации президента, может в минской группе, может в Министерстве обороны – кто конкретно не давал это сделать? Или, если мы не может назвать виновных и объяснить рационально причину, у меня могут возникнуть подозрения, что это делается в рамках какого-то компромисса, который мы не знаем», – всполошился нардеп.

«Может быть, нам и не надо знать какое-то время, пока это закрывается. Но учитывая множество вопросов, которые возникают к команде именно касательно подходов к войне, их общей риторики об этой войне и так далее, я думаю, что у них проблемы возникнут даже не с нами, а возникнут проблемы с более радикальными группами, которые, не понимая таких вещей, будут атаковать. И я думаю, что правильная коммуникация со стороны президента, объяснение, что происходит и почему, и какой мы стратегии придерживаемся, было бы правильным», – рассуждает Мустафа Найем.