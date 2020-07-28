28.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Напуганный Зеленский со страху решил перехитрить Макрона и Меркель


Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским приказ о прекращении огня в Донбассе – это декоративное действие для создания видимости шагов к урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Дебальцево подписали Минские соглашения, точно также как сегодня после принятия Верховной радой Зеленский подписал приказ о прекращении огня, причём заметьте, как он его выпустил.

Если ЛДНР довели до каждого под роспись этот приказ не стрелять, то на Украине идут только декларативные заявления и определённое давление, прислали 11 генералов из штаба, и они пытаются сдержать эту ситуацию, они только пытаются сдержать, и я в это не верю.

Я уверен, что это ход Зеленского, точно такой же, как был у Порошенко по Минским соглашениям, он вынужден это делать, он страшно не хочет, но деваться ему некуда. Не хочет он, если бы хотел давно всё сделал бы», – отметил депутат.


В свою очередь российский журналист и политический обозреватель Виталий Третьяков подчеркнул, что Зеленский подписал приказ о перемирии только для того, чтобы создать для Европы видимость продвижения процесса урегулирования конфликта на Донбассе.

«Я думаю, что причина немиролюбия Зеленского у него где-то в глубине души, и теплится то, что он не готов сам с автоматом бросаться на русского агрессора это понятно, то, что он боится местных националистов это тоже понятно, в этом смысле он запуганный президент.

Может Зеленскому что-то и хотелось, но данный конкретный шаг вызван даже не предстоящими выборами, а тем, что ему кто-то через письмо, привезённое президентом Швейцарии, или по телефону сказали: «Перестань ты делать что хочешь, чтобы тебе просто публично сказали, что ты своими словами ставишь престиж Франции, президента Франции и Германии, канцлера Германии под сомнение? Мы вас, мерзавцев, шесть лет поддерживали, на ваших нацистов внимания не обращали, не обращали внимания на пропаганду нацистской символики, благо советскую запретили, на факельные шествия не обращали внимания. На то, что вы крадёте деньги с каждого поступающего евро, 90 евроцентов берёте, и рассовываете по карманам, но тут хватит уже».

Я думаю, это была главная причина, и тут конечно нужно было что-то продемонстрировать, а что сделать? Вот перемирие, кто против перемирия? Это такая козырная карта. Кто будет выступать против перемирия? Тот, кто её выбросил», – заключил журналист.

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