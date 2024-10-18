«Нарезали задания всем странам, забыв о себе»: Кривонос о «плане победы» Зеленского

Маловероятно, что Запада Киеву увеличится, поскольку многие западные страны уже сами «перепугано готовятся к войне с Россией».

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Береза спросил Кривоноса как военного: презентованный накануне в Верховной раде «план победы» Зеленского – это стратегия или очередная пиар-история?

«Глянув на этот «план», я сразу задал вопрос – а где там о победе? Где там о подготовке собственного государства к движению в направлении победы, и где там непосредственно – кому, что и как делать? Вот, другим – да. Они нарезали задания всем странам, но почему-то забыли о себе. Что мы будем делать, каким образом мы будем к этому готовиться? Если поднять вопрос, когда мы будем платить, то с помощью будет гораздо проще.

А когда нам говорят, что мы готовы предоставить, но у нас уже и деньги, и ресурсы… они же, видите, перепугано готовятся к возможной войне с Россией», – прокомментировал генерал.