12.03.2018, Луганск

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Наркоман-ВСУшник устроил дебош на улице, вообразив, что “наступает на сепаратистов”

Военнослужащий ВСУ в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в посёлке Ольховое Станично-Луганского района, угрожая прохожим оружием.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что в оборонное ведомство республики «продолжает поступать информация о случаях употребления наркотических веществ военнослужащими ВСУ».

«Так, 10 марта в населённом пункте Ольховое, в районе железнодорожной станции, полиция задержала военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины, который угрожал прохожим оружием и кричал, что он «наступает на сепаратистов, и все умрут», – рассказал он.

Подполковник добавил, что украинский военнослужащий был доставлен в наркологическое отделение для проведения экспертизы.

«По результатам анализов в крови военнослужащего подтвердилось присутствие наркотических веществ», – заявил марочко.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародёрствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Кроме того, военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой АТО.