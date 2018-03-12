|1 192 просмотров
Наркоман-ВСУшник устроил дебош на улице, вообразив, что “наступает на сепаратистов”
Военнослужащий ВСУ в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в посёлке Ольховое Станично-Луганского района, угрожая прохожим оружием.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Он рассказал, что в оборонное ведомство республики «продолжает поступать информация о случаях употребления наркотических веществ военнослужащими ВСУ».
«Так, 10 марта в населённом пункте Ольховое, в районе железнодорожной станции, полиция задержала военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины, который угрожал прохожим оружием и кричал, что он «наступает на сепаратистов, и все умрут», – рассказал он.
Подполковник добавил, что украинский военнослужащий был доставлен в наркологическое отделение для проведения экспертизы.
«По результатам анализов в крови военнослужащего подтвердилось присутствие наркотических веществ», – заявил марочко.
В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародёрствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.
Кроме того, военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой АТО.
Метки: Андрей Марочко, наркомания в ВСУ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.