«Народ Донбасса – не травоядные животные!» – Ходаковский дал отповедь Поклонской

26.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Экс-прокурор Крыма, действующий депутат Наталья Поклонская в своём интервью низвела народ Донбасса до уровня травоядных животных, которым всё равно, в какой стране жить – лишь бы кормили.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интервью Натальи Поклонской вызвало резонанс. Тут бы отреагировать словами Окуджавы – как обаятельны для тех, кто понимает, все наши глупости и мелкие злодейства, – но не получается: Наталья ведь сказала слова не как женщина и мать, а как политик в ходе предвыборной кампании. Найдите, кто не смотрел, посмотрите.

Сейчас я не делаю разбор её плохо построенных фраз – я вроде как обращаюсь к аудитории с целью сказать, что она не права, и в чем не права…

Сказать, что она не права, когда говорит, что Донбасс хочет мира? Конечно же, – права! Донбасс жаждет мира! Но какой ценой? Вот вопрос, который задали ей, и от которого она уклонилась: под какими флагами Донбасс хочет мира?» – написал он.

Александр Ходаковский подчеркнул, что жители Донбасса – не травоядная скотина, и им не всё равно, в каком государстве жить.

«Говорить за весь Донбасс не стану – Донбасс разный, и в большинстве своём обывательский. Но и обыватель – это не травоядное животное, которому все равно, на каком поле есть траву. За российскими паспортами очередь расписана уже на двадцать третий год, – это о чем-то говорит?

Или кто-то думает, что в Украине приветствуют получение нами российского гражданства и не отслеживают это явление, чтобы применить меры к тем, кто появится на ее территории с отметкой, что он гражданин России?

Люди прекрасно понимают последствия и сознательно становятся гражданами России, а это лучшая социология», – добавил экс-командир ополчения.