В ДНР заявили, что Поклонская не достойна представлять интересы русских

25.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Экс-прокурора Крыма, действующего депутата Наталью Поклонскую нельзя выдвигать как кандидата на предстоящих выборах в Госдуму РФ, поскольку она не достойна представлять интересы русского народа.

Об этом говорится в открытом обращении Общественной палаты ДНР, опубликованном на официальном сайте организации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года Россия поддерживает Донбасс, оказывая не только гуманитарную, но и социальную помощь – Российская Федерация дала возможность жителям Донецкой и Луганской Народных Республик стать гражданами большой семьи. Заявление Натальи Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели – не соответствует действительности. Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина «Русский Донбасс» очередное этому подтверждение», – написано в обращении.

Также в документе обратили внимание, что именно киевская нацистская власть и ее западные кураторы являются главными виновниками всех бед шахтёрского края. При этом за семь лет украинское руководство планомерно уничтожает жителей Донбасса.

«Оскорбительно и высказывание Натальи Поклонской о том, что «кто-то за нас надевает военную форму». Напомним, что в 2014 году на защиту родного края, русского языка и свободы встали учителя, врачи, шахтеры, металлурги – люди обычных профессий. Без оружия в руках они пытались остановить украинские танки, а в ответ получили удары авиацией и артиллерией.

Все мы прекрасно видели, с каким воодушевлением и порывом крымчане шли на референдум за воссоединение с Российской Федерацией, а Наталья Поклонская стала тогда одним из символов «Крымской весны». А сегодня она заявляет, что «Украина вынудила Крым вернуться в состав России». Данная противоречивость непозволительна политику ее уровня», – добавили в ДНР.

В обращении подчеркнули, что жители Донбасса прекрасно знают свою цель и все семь лет движутся по этому пути: «Да, мы хотим мира, но мира в составе большой и крепкой российской семьи».

«Общественность Донецкой Народной Республики обращается к Главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру Натальи Поклонской на выборы в Государственную Думу РФ. Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа», – призвали донбасские общественники руководителя Крыма в своем обращении.