«Народ нас проклинает» – в Раде комментируют полёт Украины в «экономическую пропасть»Новости Украины
Народ Украины ненавидит и проклинает свою власть, которая довела его до крайней степени нищеты и заставляет голодать.
Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил депутат Сергей Шахов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наблюдательные советы «Нафтогаза», «Укрзализницы», «Укрпочты» получают миллиардные премии и заработные платы, когда бабушка получает пенсию в 1724 гривны. Люди проклинают – и парламент, и Кабмин, и Офис президента!
Потому что 10 миллионов человек сегодня голодают, 86% населения за чертой бедности. А мы говорим, что кто-то там получает миллиарды, и не можем решать, чтобы согнать эти бородавки с кресел.
Реформы никчёмные, и Украина летит в экономическую пропасть. Два года вы уже руководите страной, и ноль результата!», – сказал он.
Напомним, ранее Верховная рада одобрила законопроект по корпоративному управлению на госпредприятиях, расширяющий полномочия наблюдательных советов, и разрешающий повысить зарплаты его членам и руководителям госпредприятий.
Спасибо!
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