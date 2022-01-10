«Народ разочарован»: Экс-глава украинского Интерпола исключил вероятность майдана в стране

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Новые майданы на Украине больше невозможны. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава украинского бюро Интерпола, активный участник предыдущих майданов Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Куликова, такое явление, как Майдан изжило и дискредитировало себя, поэтому доверия к нему больше нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Никогда Майдана уже больше не будет. Потому что Майдан – это народное волеизъявление. Народ никогда больше не выйдет на Майдан, никогда больше ни одна киевлянка не придет с табличкой: «Дорогие ребята, приходите ко мне домой помыться». Потому что больше уже не поверят и потому что это понятие уже начало вызывать отторжение», – заявил Куликов.