«Народ разочарован»: Экс-глава украинского Интерпола исключил вероятность майдана в стране

10.01.2022  13:36 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, майдан, Политика, Украина
Новости Украины

Новые майданы на Украине больше невозможны. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава украинского бюро Интерпола, активный участник предыдущих майданов Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Куликова, такое явление, как Майдан изжило и дискредитировало себя, поэтому доверия к нему больше нет.


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«Никогда Майдана уже больше не будет. Потому что Майдан – это народное волеизъявление. Народ никогда больше не выйдет на Майдан, никогда больше ни одна киевлянка не придет с табличкой: «Дорогие ребята, приходите ко мне домой помыться». Потому что больше уже не поверят и потому что это понятие уже начало вызывать отторжение», – заявил Куликов.

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